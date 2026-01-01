Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Sündenfall

SAT.1Staffel 6Folge 189
Folge 189: Der Sündenfall

22 Min.Ab 12

Der katholische Priester Robert Mühleisen liegt erschlagen in seiner Kirche. Die Mitglieder der Gemeinde sagen nur Gutes über ihn, trotzdem führen die Ermittlungen die Kommissare zum Straßenstrich und zu einem riskanten Doppelleben.

