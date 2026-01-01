Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Opas letzte Fahrt

SAT.1Staffel 6Folge 192
Opas letzte Fahrt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 192: Opas letzte Fahrt

22 Min.Ab 12

Er wollte seinem Enkel nur Geld bringen, doch er kam nie bei ihm an. Opa Heinz ist tot - erstochen in seiner eigenen Wohnung. In seinem Blut finden die Kommissare eine hohe Dosis LSD. Die Kommissare stehen vor einem schier unlösbaren Rätsel.

