Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 192: Opas letzte Fahrt
22 Min.Ab 12
Er wollte seinem Enkel nur Geld bringen, doch er kam nie bei ihm an. Opa Heinz ist tot - erstochen in seiner eigenen Wohnung. In seinem Blut finden die Kommissare eine hohe Dosis LSD. Die Kommissare stehen vor einem schier unlösbaren Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1