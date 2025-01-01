Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Ausnahmezustand
22 Min.Ab 12
Ein Unbekannter stürmt bewaffnet das Lehrerzimmer und nimmt nur die Lehrerinnen als Geisel. Dann entlässt der Täter plötzlich eine von ihnen - sie soll die Namen zweier Schülerinnen gegenüber der Presse erwähnen. Die Kommissare sind ratlos: Wer ist der Geiselnehmer und was hat er vor?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1