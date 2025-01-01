Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wo ist Mama?

SAT.1Staffel 6Folge 40
Wo ist Mama?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 40: Wo ist Mama?

22 Min.Ab 12

Eine einsame Landstraße, eine vermeintliche Autopanne und zwei hilflose Frauen - Doris Auerberg wird auf offener Straße entführt, ihre Tochter niedergeschlagen. Geht es um Lösegeld oder hat der Täter ein anderes Motiv?

