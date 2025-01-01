Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Familienbande
22 Min.Ab 12
Als die drei kleinen Kinder der Familie Nöske allein zu Hause sind, schleicht sich ein Unbekannter ins Haus und gibt zwei tödliche Schüsse ab. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare nicht nur auf eine Leiche im Keller sondern auch auf dunkle Familiengeheimnisse ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1