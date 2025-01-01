Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein toter Engel

SAT.1Staffel 6Folge 52
Ein toter Engel

Ein toter Engel

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 52: Ein toter Engel

22 Min.Ab 12

Lisa Sommer will einem auf der Straße verunglückten Motorradfahrer helfen, der sie daraufhin brutal angreift und tötet. Wer ist der mysteriöse Täter? War Lisa nur ein zufälliges Opfer oder kam sie jemandem in die Quere?

