Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Rolle seines Lebens
22 Min.Ab 12
Jette Meier liegt erdrosselt mit einem Telefonkabel im Flur ihrer Wohngemeinschaft. Was wurde der ihr zum Verhängnis? Zwischen Drogen, Diven und Doppelleben lassen sich die Kommissare nicht vom schönen Schein blenden und entlarven so manches Geheimnis.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
