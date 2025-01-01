Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Killer on the rocks

SAT.1Staffel 6Folge 63
Killer on the rocks

Killer on the rocksJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 63: Killer on the rocks

22 Min.Ab 12

Auf die Cocktail-Bar "Passions" wird ein Anschlag verübt. Dabei sterben drei Menschen an den tödlichen Drinks, unzählige Menschen werden schwer vergiftet. Die Ermittlungen der Kommissare werden durch eine mörderische Mischung aus Rache, Hass und Eifersucht erschwert. Werden die Kommissare den Täter rechtzeitig aufspüren, um weiteren Anschlägen entgegenwirken zu können?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

