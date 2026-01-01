Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Feuer und Flamme
22 Min.Ab 12
Sie waren Feuer und Flamme - doch dann wurde aus Zuneigung Hass. Das Ergebnis: menschliche Überreste auf einem abgebrannten Scheiterhaufen. Der Auslöser: Keine magischen, sondern allzu menschliche Motive.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1