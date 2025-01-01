Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Macht macht Männer mächtig
22 Min.Ab 12
Susanne Schaffrath liegt tot in ihrer Wohnung. Die Ermittlungen in dem von Emanzen bewohnten Mietshauses werden für die männlichen Kommissare zum Spießrutenlauf. Doch hinter den feministischen Parolen stoßen sie auf jede Menge dunkle Geheimnisse.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1