Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Doppelgänger

SAT.1Staffel 6Folge 72
Der Doppelgänger

Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 72: Der Doppelgänger

22 Min.Ab 12

Eine Serie von Tankstellenüberfällen in Duisburg will nicht enden. Das Fatale: Das Phantombild des Täters gleicht dem Ermittler Thomas Bossmann. Der Verdacht erhärtet sich, als eine Komplizin auspacken will und kurz darauf umgebracht wird. Steckt Thomas Bossmann wirklich hinter den Überfällen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen