Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 92: Tödliche Freundschaft
22 Min.Ab 12
Eine Pistole in der Hand, ein Messer im Rücken. Wurde der vermeintliche Täter selbst zum Opfer? Die Kommissare tappen im Dunkeln, bis eine zweite Leiche auftaucht und sie zu einem nie aufgeklärten Bankraub führt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1