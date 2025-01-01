Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Die Venusfalle
22 Min.Ab 12
Bordellchef Siggi Risse wird ermordet in der Badewanne eines Separées gefunden. Wie so oft hüllt sich das Milieu in Schweigen. Im horizontalen "Harmoniebetrieb" ermitteln die Kommissare zwischen Huren, Hass und Heuchelei ...
