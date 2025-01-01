Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf Bewährung

SAT.1Staffel 6Folge 98
Auf Bewährung

Auf BewährungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 98: Auf Bewährung

22 Min.Ab 12

Die Studentin Svenja Krüger liegt erschossen in der Wohnung ihres Freundes Kai. Ist der Vorbestrafte ein Wiederholungstäter oder ist er nur der Sündenbock in einem Spiel aus Lügen und Intrigen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen