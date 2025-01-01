Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Den Bock zum Gärtner machen
22 Min.Ab 12
Der Gärtner Rainer Seifert wird hinterrücks niedergeschlagen, stürzt in einen Pool und ertrinkt dabei qualvoll. Das gängige Motto "Der Mörder ist immer der Gärtner" verkehrt der Täter in dem neuen Fall von Conny und Bernie. Bei ihren Ermittlungen sehen sie sich Prostitution, Erpressung und fatalen Verwechslungen gegenüber ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
