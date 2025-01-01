Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Das gebrannte Kind
22 Min.Ab 12
Das Duisburger Bikertreffen der "Fire Wheels" endet für Joe Görgens tödlich. Die Spur zum Täter führt die Kommissare geradewegs in die Vergangenheit des Opfers ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1