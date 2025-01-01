Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Deine Füße unter meinem Tisch

SAT.1Staffel 8Folge 11
Folge 11: Deine Füße unter meinem Tisch

22 Min.Ab 12

Vom eigenen Sohn ausgeraubt, von Unbekannten erpresst. Dem Juwelier Alfred Schäfer stehen harte Tage bevor und auch die Kommissare haben es nicht leicht, denn die Täter verwischen geschickt ihre Spuren und führen sie auf eine falsche Fährte.

