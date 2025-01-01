Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Nägel, Nieten und Banditen
22 Min.Ab 12
In einem Duisburger Nagelstudio herrscht ein Bild des Grauens: Blutüberströmt und mit zwölf Stichen hingerichtet, liegt die Besitzerin Michaela Krause am Boden. Zwischen falschen Nägeln und echten Nieten stoßen die Kommissare auf ein tragisches Familiendrama ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1