Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Liebe auf Abwegen
22 Min.Ab 12
Maria Dalstein wird auf einem Waldweg erschlagen. Die Kommissare ermitteln im Leben der einsamen Ehefrau und stoßen dabei auf einen alten Bekannten, der auf eigene Faust ermittelt: Günther Pesch, ehemaliger Hausmeister des Präsidiums und Vater des Opfers ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
