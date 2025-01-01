Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebe auf Abwegen

SAT.1Staffel 8Folge 16
Liebe auf Abwegen

Liebe auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 16: Liebe auf Abwegen

22 Min.Ab 12

Maria Dalstein wird auf einem Waldweg erschlagen. Die Kommissare ermitteln im Leben der einsamen Ehefrau und stoßen dabei auf einen alten Bekannten, der auf eigene Faust ermittelt: Günther Pesch, ehemaliger Hausmeister des Präsidiums und Vater des Opfers ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen