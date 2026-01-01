Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Glaube, Liebe, Hoffnung
22 Min.Ab 12
Lilly Mertens, Krankenschwester in einer psychiatrischen Klinik, wird erschlagen in einem Park gefunden. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen nicht nur auf gewalttätige Patienten und überfordertes Personal, sondern auch auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit des Ermittlers Christian König ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
