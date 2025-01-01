Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 7
22 Min.Ab 12

Ein brutaler Serienkiller sorgt in Duisburg für Angst und Schrecken - an seinen Opfern hinterlässt er immer wieder die gleiche grausame Handschrift. Die Kriminalpsychologin Anna Piel unterstützt die Kommissare auf der Suche nach dem Motiv. Doch als der Täter erneut zuschlägt, ist klar: Er ist den Kommissaren immer einen Schritt voraus ...

SAT.1
