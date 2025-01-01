Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Geködert
22 Min.Ab 12
Marla Jentsch hatte alles, was sich eine Frau nur wünschen kann, doch bei der Suche nach dem perfekten Mann fand sie den Tod. Ein rätselhafter Fall für die Kommissare, bis sie plötzlich auf ein dunkles Kapitel in Marlas Leben stoßen...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
