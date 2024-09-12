Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Erlösung

SAT.1Staffel 8Folge 55vom 12.09.2024
Die Erlösung

Folge 55: Die Erlösung

22 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Eine verzweifelte Mutter, eine tödliche Krankheit und eine Spritze stellen die Kommissare vor eine Herausforderung: War der Tod von Klara Färber Selbstmord oder Sterbehilfe? Ein tragischer Fall mit einem unerwarteten Ende für einen der Kommissare...

