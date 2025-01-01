Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Ghettoblues
23 Min.Ab 12
Krieg in der Plattenbausiedlung - Nina Schmeuser und Thomas Bossmann unterläuft ein folgeschwerer Fehler: Während sie verdeckt gegen einen Drogendealer ermitteln, wird dieser erschossen. Die Ermittler schweben in Lebensgefahr, denn wenn ihre Tarnung auffliegt, sind sie die nächsten Opfer.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1