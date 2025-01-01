Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Doppelt verloren

SAT.1Staffel 9Folge 15
Doppelt verloren

Doppelt verlorenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 15: Doppelt verloren

22 Min.Ab 12

Bernie muss sich einer lästigen Blinddarm-OP unterziehen. Dem nicht genug, wird in der Nacht vor seiner Entlassung sein Bettnachbar Heiner Staubner überfallen. Bernie gelingt es zwar noch rechtzeitig, ihn zu retten - doch seither hüllt sich der Patient in Schweigen. Was steckt hinter dem mysteriösen Vorfall?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen