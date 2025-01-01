Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Abhängig
22 Min.Ab 12
Tatort Drogenklinik: Als der Pfleger Rico Richter erschlagen aufgefunden wird, scheint die Patientin Jenny Meifert spurlos verschwunden. Haben Mord und Verschwinden etwas miteinander zu tun? Je tiefer die Kommissare in den Fall eindringen, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Missbrauch, Abhängigkeit und unerwiderter Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1