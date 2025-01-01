Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 13
22 Min.Ab 12

Zurück in die Vergangenheit: Zehn Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Prostituierten Milla Kerschakowa wendet sich ihr Mörder in einem anonymen Brief an die Kommissare. Conny Niedrig und Bernie Kuhnt nehmen die Spur auf und müssen sich plötzlich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Denn der Fall Kerschakowa war ihr erster gemeinsamer Fall ...

SAT.1
