Da beißt die Maus keinen Faden ab
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Da beißt die Maus keinen Faden ab
22 Min.Ab 12
Mit Speck fängt man Mäuse: Während die Kommissare versuchen, den Mord am 37-jährigen Familienvater Paul Holtermann aufzuklären, kämpfen sie mit einem tierischen Bewohner im Büro. Werden sie es schaffen, gleichzeitig Mörder und Maus dingfest zu machen?
Staffel 9
Alle Staffeln
Alle 13 Staffeln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1