Die große Liebe der 16-jährigen Schülerin Jaqueline wird brutal erschlagen. Für Jaqueline bricht eine Welt zusammen. Die Kommissare finden den Toten, Daniel Müller, halbnackt und tot im elterlichen Gartenhaus. Wer wollte ihren Traum von einer gemeinsamen Zukunft zerstören und tötete den jungen Mann auf derart bestialische Weise?

