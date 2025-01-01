Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Meister Hansen ist tot
22 Min.Ab 12
Der cholerische KFZ-Meister Heinz Hansen wird überfahren in seiner Werkstatt aufgefunden. Ein Familiendrama oder ein erbitterter Erbschaftsstreit? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf. Doch je mehr Tatverdächtige sie befragen, umso mehr verwischen die Grenzen zwischen echten Beweisen und gelegten Spuren.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1