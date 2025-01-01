Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Heiß wie Frittenfett

SAT.1Staffel 9Folge 117
Heiß wie Frittenfett

Heiß wie FrittenfettJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 117: Heiß wie Frittenfett

22 Min.Ab 12

Heiß wie Frittenfett - Manfred Kühne wird erschlagen und mit Verbrennungen dritten Grades neben der Fritteuse seiner Imbissbude aufgefunden. Ein Raubmord? Die Kommissare ermitteln und merken schnell, dass in der Pommesbude offenbar nicht nur gegessen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen