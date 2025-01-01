Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Heiß wie Frittenfett
22 Min.Ab 12
Heiß wie Frittenfett - Manfred Kühne wird erschlagen und mit Verbrennungen dritten Grades neben der Fritteuse seiner Imbissbude aufgefunden. Ein Raubmord? Die Kommissare ermitteln und merken schnell, dass in der Pommesbude offenbar nicht nur gegessen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1