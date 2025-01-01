Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 138: Reise in den Tod
22 Min.Ab 12
Endlich Urlaub: Ermittler Christian König will mit Freunden in Holland ausspannen. Unterwegs nimmt er den französischen Tramper Jacques Batteux mit. Noch ahnt Christian nicht, dass der 24-jährige Anhalter ein schreckliches Geheimnis hat ...
