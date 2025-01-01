Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Krankhaftes Verlangen
Prügel, Prostitution und perverse Spiele - die 18-jährige Cindy Jansen geht auf den Strich. Als Heinz Schmitz, der Lebensgefährte ihrer Mutter, das rausbekommt, rastet er aus. Doch kurze Zeit später ist er tot. Bei ihrer Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf eine zerrüttete Familie, in der Gewalt an der Tagesordnung ist.
