Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Treuetesterin

SAT.1Staffel 9Folge 59
Die Treuetesterin

Die TreuetesterinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 59: Die Treuetesterin

22 Min.Ab 12

Liebe, Lust und Leidenschaft. Die attraktive Treuetesterin Laura Will bezahlt ihren Job mit dem Leben. Musste die Königin der Verführung sterben, weil sie ein dunkles Geheimnis aufdeckte? Die Kommissare nehmen die Spur auf und stoßen dabei schnell auf einen alten Bekannten.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen