Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Unterwürfig
23 Min.Ab 12
In einem Duisburger Loft wird die Leiche einer verheirateten Frau aufgefunden. In der Nacht ihres Todes fand dort eine Sex Party statt. Doch was hatte sie dort verloren? Die Kommissare ermitteln in einem Sumpf von Begierde und Hörigkeit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1