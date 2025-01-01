Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Totgebaggert
22 Min.Ab 12
Tod im Steinbruch: Der Bauunternehmer und Frauenschwarm Robert Unger wird erschossen unter einem Steinhaufen gefunden. Die Rache eines Konkurrenten oder ein Vergeltungsschlag mit persönlichem Hintergrund? Ein steiniger Weg führt die Kommissare auf die Spur des Täters ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
