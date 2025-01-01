Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wer anderen eine Grube gräbt

SAT.1Staffel 4Folge 139
Folge 139: Wer anderen eine Grube gräbt

22 Min.Ab 12

Albtraum auf dem Friedhof - die 18-jährige Schülerin Anne findet die Leiche ihres Vaters in einem frisch ausgehobenen Grab. Der Friedhofsgärtner Herbert Knöck wurde offensichtlich erschlagen. Auf der Suche nach dem Täter merken Conny Niedrig und Bernie Kuhnt, dass jemand ein falsches Spiel spielt.

