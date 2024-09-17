Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 198: Der Maulwurf
22 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Brutaler Überfall auf einen Geldtransporter: Bei einem Schusswechsel zwischen den maskierten Tätern und der Polizei kommt es zu einer Katastrophe - eine junge Polizistin wird lebensgefährlich verletzt und einer der Täter kann fliehen. Wer steckt hinter dem geplanten Millionenraub? Es muss einen Insider geben ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
