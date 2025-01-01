Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Tod auf Raten
22 Min.Ab 12
Angriff aus dem Hinterhalt: Nicole Marquardt wird in ihrem Domina-Studio niedergeschlagen. Der Täter rammt ihr eine mit HIV infizierte Spritze in den Arm. Die Kommissare sind fassungslos: Wie viel Hass ist nötig, einem Menschen diesen grausamen "Tod auf Raten" zu wünschen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1