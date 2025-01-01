Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Die Rabenmutter
22 Min.Ab 12
Völlig verwahrlost werden der siebenjährige Felix Unger und seine fünfjährige Schwester Jana in deren Wohnung gefunden. Drei Tage lang waren die Kinder eingesperrt und von der Mutter fehlt jede Spur. Wo steckt Valerie Unger?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1