Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Schaf im Wolfspelz

SAT.1Staffel 4Folge 32vom 06.12.2024
Folge 32: Das Schaf im Wolfspelz

22 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Der 43-jährige Lehrer Rainer Lackmann wird nach seinem Scheidungsprozess auf offener Straße überfahren und stirbt noch am Unfallort. Das Ende eines gnadenlosen Rosenkrieges? Oder musste Lackmann aus einem ganz anderen Grund sterben?

