Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Herz kann man nicht reparieren

SAT.1Staffel 8Folge 10
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 10: Ein Herz kann man nicht reparieren

22 Min.Ab 12

Herz gebrochen, Herz durchstochen - halbnackt will die Auszubildende Svenja ihren Chef verführen, aber er weist sie ab. Am nächsten Tag sitzt er erstochen auf seinem Bürostuhl und Svenja ist verschwunden.

