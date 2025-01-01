Ein Herz kann man nicht reparierenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Ein Herz kann man nicht reparieren
22 Min.Ab 12
Herz gebrochen, Herz durchstochen - halbnackt will die Auszubildende Svenja ihren Chef verführen, aber er weist sie ab. Am nächsten Tag sitzt er erstochen auf seinem Bürostuhl und Svenja ist verschwunden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
