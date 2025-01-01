Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

3 Nachbarn und die 7 Zwerge

SAT.1Staffel 8Folge 108
3 Nachbarn und die 7 Zwerge

3 Nachbarn und die 7 ZwergeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 108: 3 Nachbarn und die 7 Zwerge

23 Min.Ab 12

Schiedsmann Horst Winkelmann soll in einem erbitterten Nachbarschaftsstreit zwischen drei verfeindeten Familien schlichten. Doch kurz nach seinem Schlichterspruch wird er tot aufgefunden. Zwischen perversen Zwergen und putzigen Minischweinen suchen die Kommissare nach dem Mörder.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen