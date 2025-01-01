Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Deine Füße unter meinem Tisch
22 Min.Ab 12
Vom eigenen Sohn ausgeraubt, von Unbekannten erpresst. Dem Juwelier Alfred Schäfer stehen harte Tage bevor und auch die Kommissare haben es nicht leicht, denn die Täter verwischen geschickt ihre Spuren und führen sie auf eine falsche Fährte.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1