SAT.1Staffel 8Folge 127
22 Min.Ab 12

Der Gärtner Rainer Seifert wird hinterrücks niedergeschlagen, stürzt in einen Pool und ertrinkt dabei qualvoll. Das gängige Motto "Der Mörder ist immer der Gärtner" verkehrt der Täter in dem neuen Fall von Conny und Bernie. Bei ihren Ermittlungen sehen sie sich Prostitution, Erpressung und fatalen Verwechslungen gegenüber ...

SAT.1
