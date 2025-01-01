Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 141: Die Lösung
22 Min.Ab 12
Sigrun Punte - der personifizierte Albtraum - zu Lebzeiten machte sie ihren Mitmenschen das Leben zur Hölle. Jetzt schmort sie selbst darin. Wer tötete die Frau, die die Gefühle von beinahe jedem mit Füßen trat?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
