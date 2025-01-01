Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Kaiser von China

SAT.1Staffel 8Folge 18
Der Kaiser von China

Der Kaiser von ChinaJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 18: Der Kaiser von China

22 Min.Ab 12

Kommissarin Conny Niedrig ist verzweifelt, denn von ihrem Kollegen Bernie Kuhnt fehlt jede Spur. Unter Hochdruck versucht sie, seine letzten Stunden zurückzuverfolgen, als sich Bernie plötzlich bei ihr meldet und behaupt, er sei nach China entführt worden...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen