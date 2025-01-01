Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Komm rein, is' offen
22 Min.Ab 12
Die 24-jährige Prostituierte Chantal Kröger wird auf dem Wohnwagenstrich Opfer eines heimtückischen Mordes. Stück für Stück setzen die Kommissare das tödliche Puzzle zusammen. Ein gefährliches Spiel mit bösen Überraschungen...
