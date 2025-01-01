Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die tote Witwe

SAT.1Staffel 8Folge 6
Folge 6: Die tote Witwe

22 Min.Ab 12

Die 25-jährige Witwe Susi Schirmer liegt tot im Fitnessraum ihrer Luxus-Villa. Kurz zuvor hatte die ehemalige Stripperin das gesamte Vermögen ihres 80-jährigen Mannes geerbt. Steckt Susis gierige Familie hinter dem Verbrechen?

