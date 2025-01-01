Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Bauch, Beine, Tod
22 Min.Ab 12
Die beiden Ermittlerinnen Nina Schmeuser und Katrin Becker schwitzen beim gemeinsamen Workout im Studio. Plötzlich fällt der attraktive Fitnesstrainer Jens während des Aerobic-Kurses tot um. Wurden dem berüchtigten Aufreißer seine zahllosen Affären zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1